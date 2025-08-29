Жирона задовольнила вимоги Динамо за Ваната – Романо підтвердив виплату коштів, відома сума
Форвард Динамо Владислав Ванат, схоже, вже зовсім близький до зміни клубної прописки.
Владислав Ванат стане гравцем Жирони, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, відступні за українського нападника були сплачені сьогодні, 29 серпня, о третій годині ночі. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро – розмір клаусули зірки "біло-синіх".
Нагадаємо, що 23-річний Ванат виступає за першу команду Динамо з 2021 року. Він також зіграв 11 матчів за збірну України, в яких забив 2 м'ячі.
Додамо, що за Жирону вже виступають двоє українців – вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов.
