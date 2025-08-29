Форвард Динамо Владислав Ванат, схоже, вже зовсім близький до зміни клубної прописки.

Владислав Ванат стане гравцем Жирони, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, відступні за українського нападника були сплачені сьогодні, 29 серпня, о третій годині ночі. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро – розмір клаусули зірки "біло-синіх".

Нагадаємо, що 23-річний Ванат виступає за першу команду Динамо з 2021 року. Він також зіграв 11 матчів за збірну України, в яких забив 2 м'ячі.

Додамо, що за Жирону вже виступають двоє українців – вінгер Віктор Циганков та голкіпер Владислав Крапивцов.

️ Vladyslav Vanat to Girona, here we go! Understand the release clause has been paid at 3am.



€20m value for Ukrainian striker to join the Spanish club from Dinamo Kiev. pic.twitter.com/X45TvMTtRF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

