Товариські матчі

Наполі (Італія) – Жирона (Іспанія) – 1:1

Голи: Сімеоне, 42 (п.) – Стуані, 13

Марсель (Франція) – Байєр (Німеччина) – 1:2

Голи: Муге, 77 – Та, 14, Амірі, 40

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Жирона в Італії розписала бойову нічию з Наполі. Віктор Циганков з'явився у старті і провів на полі перший тайм. Каталонці вийшли вперед на 13-й хвилині: захисник неаполітанців вирішив відпасувати на голкіпера мало не з центра поля, однак удар вийшов занадто слабким. Стуані легко наздогнав м'яч, увірвався у штрафний і прошив Голліні. Наприкінці тайму господарі заробили пенальті, який чітко реалізував Сімеоне. По перерві Наполі перестріляв Жирону за кількістю ударів (13 проти 5), але вирвати перемогу так і не зміг.

У ще одному матчі Марсель на своєму полі програв Байєру. Та і Амірі ще у першому таймі зробили серйозну заявку на успіх: спочатку Йонатан переправив сферу у ворота після навісу з кутового, а незадовго до перерви Надім оформив "сухий лист". В середині другого тайму Муге один гол відквитав, випередивши захисника на дальній штанзі після прострілу з лівого флангу. На останніх хвилинах провансальці зобов'язані були виривати бодай нічию, але низка супермоментів не досягли цілі. До слова, український півзахисник Руслан Маліновський весь матч просидів у запасі.

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