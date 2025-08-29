Жирона отримала серйозний удар наприкінці трансферного вікна. Як повідомляє Lesportiudecatalunya, 37-річний голкіпер Хуан Карлос Мартін зазнав важкої травми, через яку пропустить від 5 до 7 місяців.

У розпорядженні тренера Жирони Мічела Санчеса залишаються лише Пауло Гассаніга та Владислав Крапивцов. Як повідомляє джерело, українець поки що не переконав клуб своєю стабільністю, тому Жирона розглядає варіант із підписанням нового воротаря, щоб посилити конкуренцію і знизити тиск на молодого гравця.

Нещодавно Жирону пов’язували з Арнау Тенасом та Ігнасіо Пеньєю, однак перший уже перейшов у Вільяреал, а другий опинився в Ельче на правах оренди з Барселони. Тож найбільш імовірним бачиться прихід досвідченого голкіпера, подібного за профілем до Хуана Карлоса. Якщо клуб скористається можливістю підписати вільного агента, він зможе зробити це навіть після закриття вікна 1 вересня.

Таким чином, найближчими днями Жирона буде змушена вийти на ринок, аби знайти заміну травмованому Хуану Карлосу.

