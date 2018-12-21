Жирона врятувала нічию у грі з Хетафе: 17-й тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

В матчі 17 туру Ла Ліги Хетафе на виїзді не втримав перемогу над Жироною. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 17 тур

Жирона – Хетафе – 1:1

Голи: Еспіноза, 85 – Анхель, 61

Реал Сосьєдад – Алавес – початок матчу о 22:00

Хетафе втратив перемогу над Жироною. Хоча слід зазначити, що моментів було більше саме в жиронців, яким ніяк не щастило відзначитись. А от Хетафе був кращим у реалізації і в середині другого тайму Анхель відкрив рахунок з передачі екс-динамівця Антунеша. Але наполегливість Жирони врятувала нічию, Еспіноза відзначився з передачі Гранеля.

Після цієї гри Жирона набрала 22 очки і розташувалась на 8 позиції, Хетафе з 25 пунктами лишився на 6 місці.