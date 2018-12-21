toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Жирона врятувала нічию у грі з Хетафе: 17-й тур Ла Ліги, матчі п'ятниці

22:24 22 Читать на русском
Жирона врятувала нічию у грі з Хетафе: 17-й тур Ла Ліги, матчі п'ятниці
Жирона – Хетафе – 1:1/ офіційний сайт Ла Ліги

В матчі 17 туру Ла Ліги Хетафе на виїзді не втримав перемогу над Жироною. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 17 тур

Жирона – Хетафе – 1:1

Голи: Еспіноза, 85 – Анхель, 61

Реал Сосьєдад – Алавес – початок матчу о 22:00

Хетафе втратив перемогу над Жироною. Хоча слід зазначити, що моментів було більше саме в жиронців, яким ніяк не щастило відзначитись. А от Хетафе був кращим у реалізації і в середині другого тайму Анхель відкрив рахунок з передачі екс-динамівця Антунеша. Але наполегливість Жирони врятувала нічию, Еспіноза відзначився з передачі Гранеля.

Після цієї гри Жирона набрала 22 очки і розташувалась на 8 позиції, Хетафе з 25 пунктами лишився на 6 місці.

Іспанія17 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Хетафе: П'ятниця 21 грудня 2018

Жирона
Матч завершено
1 : 1
Хетафе
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Хетафе Хетафе Жирона Жирона Жирона - Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
52
хв
Лаціо
13:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук