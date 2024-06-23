Каталонський клуб вперше публічно назвав розмір клаусули (пункт про викуп без переговорів з продавцем) Артема Довбика, якого пов'язують з Атлетіко, Наполі та іншими грандами.

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"Ми не купуємо для того, щоб продавати, ми купуємо для того, щоб укріпити наш проект. Продавати Довбика я не хочу, але якщо хтось заплатить 40 мільйонів, то нічого не вдієш, його доведеться продавати. Найголовніше – скористатися всім цим, щоб закріпити Жирону в еліті", – цитує Карселя AS.

Ймовірно, така клаусула діє лише для учасників ЛЧ. Жирона вже мала неприємний досвід цього літа. Байєр прийшов і забрав усього за 18 млн євро капітана каталонців Алейша Гарсію.

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