Жирона вперше публічно назвала клаусулу Довбика: "Якщо хтось заплатить стільки, доведеться продавати"
Спортивний директор Жирони Кіке Карсель визнає, що деякі лідери команди мають фіксовану ціну.
Каталонський клуб вперше публічно назвав розмір клаусули (пункт про викуп без переговорів з продавцем) Артема Довбика, якого пов'язують з Атлетіко, Наполі та іншими грандами.
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"Ми не купуємо для того, щоб продавати, ми купуємо для того, щоб укріпити наш проект. Продавати Довбика я не хочу, але якщо хтось заплатить 40 мільйонів, то нічого не вдієш, його доведеться продавати. Найголовніше – скористатися всім цим, щоб закріпити Жирону в еліті", – цитує Карселя AS.
Ймовірно, така клаусула діє лише для учасників ЛЧ. Жирона вже мала неприємний досвід цього літа. Байєр прийшов і забрав усього за 18 млн євро капітана каталонців Алейша Гарсію.
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