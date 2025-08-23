Жирона виганяє провального спадкоємця Довбика – він не зміг повторити навіть 10% показників українця
Жирона вирішила здихатися центрального нападника Бояна Міовскі.
Македонець не потрапив навіть до заявки на матч 2-го туру Ла Ліги проти Вільяреала, оскільки йому наказали шукати інший клуб. Головний тренер Жирони Мічел підтвердив, що особисто відсторонив Міовскі.
Рік тому каталонці заплатили за нападника Абердіна 6,5 млн євро в надії бодай частково компенсувати втрату Артема Довбика. Міовскі тотально провалився, забивши всього 2 голи у минулоому розіграші Ла Ліги. Для контрасту – Довбик у позаминулому наколотив 24 м'ячі і став найкращим бомбардиром чемпіонату.
Тепер 26-річний Міовскі хоче повернутися в добре знайому Шотландію та веде переговори з Рейнджерс.
