Жирона перемогла Валенсію в матчі 20-го туру Ла Ліги, а Віктор Циганков дебютував за іспанський клуб. Дивіться відео гола та огляд матчу Жирона – Валенсія в цій новині на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов з перевагою Жирони, яка неодноразово загрожувала воротам Мамардашвілі, однак пробити грузина ніяк не вдавалось. Валенсія могла покарати суперника, але Муса не реалізував вихід віч-на-віч.

Циганков дебютував за Жирону – команда українця втримала перемогу над Валенсією та віддалилася від зони вильоту

По перерві подвійна заміна Жирони допомогла забити. Рікельме через хвилину після виходу на поле зупинив м'яч в штрафному (гравці Валенсії апелювали через начебто гру рукою) та віддав у центр, а Борха Гарсія в дотик забив від дальньої стійки. На 78 хвилині Циганков нарешті з'явився на полі та взяв участь в гострому моменті, який запоров Еррера.