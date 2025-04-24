Віктор Циганков потрапив у стартовий склад. Матч, як онлайн-трансляція Леганес – Жирона на "Футбол 24", стартував о 20:00. Господарів активніше почали. На 4 хвилині Алтіміра завдав першого удару – Артур підкоригував, і снаряд полетів над поперечиною. Для обох команд дуже важлива битва. Леганес може скоротити відставання від Жирони та наблизитися до порятунку. Команда, що грала в ЛЧ 2024/25, має шанс дещо відбитися від загрозливої зони. Мічел емоційно реагує на величезний брак при передачах гостей. Циганков кілька разів добре грає у відборі та проходить суперника. Господарі намагаються тушити фолами.

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Порту виривався на побачення з голкіпером, у нього врізався Сейдуба Сіссе. Червона картка вже на 19 хвилині за фол останньої надії. Після розіграшу штрафного з Циганковим Еррера не дуже вдало пробив. Стуані стріляв ножицями через себе – Дмітровіч на місці. Ще глибше сідає Леганес на своїй половині, однак обороняється доволі спокійно. Блінд подає з лівого краю, Стуані випереджає Циганкова, але не влучає та ще й в офсайді застрягає.

На 33 хвилині каталонці вибухають. Порту на швидкості втікає та котить ліворуч. Циганкову завадив голкіпер, який агресивно накинувся на Віктора, перекриваючи всі нагоди пробити. Екс-динамівець обвів Дмітровіча, але пробивати вже довелося з нульового кута – захисник вибив, хоча міг і у свої ворота закотити. Швидкий розіграш кутового. Леганес встигає тільки знову апелювати до судді. Циганков прийняв і м'яко подав на праву стійку – самотній Крейчі дивом схибив з кількох метрів.

Активний сьогодні вінгер збірної України – не прив'язаний до правого флангу, діє і в центрі багато, і навіть ліворуч. Циганков набігає на удар після чергової подачі з кута поля, блокують свої ж Лопес зі Стуані. На 45-й Віктор продерся на дриблінгу і прострілив у воротарський, де забагато людей. Божевільний момент Циганкова на першій компенсованій! Черговий крос, тепер уже Гутьєреса, з лівого флангу знайшов українця, який банально не влучив по м'ячу з розстрільної дистанції. Якось дивно прикривав обличчя руками Віктор. Можливо, сонце сліпило очі. Мічел йшов на перерву дуже злим.

На 54 хвилині 38-річний Стуані таки рятує у кризовий момент. Знову багато браку, Мічел уже готував швидкий вихід гравця атаки після перерви. Однак все переграли гості. Циганков почав комбінацію, змістившись у центр, Еррера продовжив у дотик праворуч, Порту подав, легендарний уругваєць ідеально скинув головою у правий кутик. Жирона геть почала грати на утримання. Два поспіль небезпечні удари Леганеса. Далеченько від воріт, але навіщо ж настільки віддавати ініціативу.

Колишній опорник Барселони Ромеу наступив на суперника у штрафному. Судді зафіксували офсайд, але дуже сумнівно все тут. Раба падає у боротьбу з Крейчі. Суддя сьогодні всі суперечливі епізоди трактує на користь Жирони – неодмінно нарікатимуть футболісти й тренери Леганеса. Однак не скажеш, що десь є якісь очевидні помилки в арбітражі. На 90+2 пропускають гості. Мунір Ель-Хаддаді замкнув простріл з правого флангу. Той самий екс-форвард Барселони, збірних Іспанії та Марокко.

Останні секунди під знаком Циганкова, який став гравцем матчу за версією SofaScore (7,7), створивши 4 моменти на 0,57 очікуваного асиста. Українець погано пробив після прострілу Данджума і закрутив з кутового ідеально під удар – знову одноклубники стріляють самі по собі, а не у ворота. Видається, що цю команду вже ніщо не здатне врятувати. Жирона залишається з крихітною перевагою лише у 3 очки над зоною вильоту. Леганесу не вистачає 4 балів для порятунку.

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