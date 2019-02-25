Жирона та Реал Сосьєдад розписали нічию

Україна — 25 лют 4236
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Динамо – Зоря: Вербіч феєрить і отримує дискваліфікацію, Соль, Циганков і Шапаренко пишуть історію, катастрофа гостей
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Шахтар – Олександрія: Марлос розривав, Паньків рятував, гості могли забивати, але не мали шансів відібрати в лідера очкиУкраїна — 25 лют 1327
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"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера КарпатУкраїна — 25 лют 5109
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Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікендуСвіт — 25 лют 1449
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Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцяхСергій Тищенко — 25 лют 3504