toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Жирона та Реал Сосьєдад розписали нічию

25 лютого 23:57 12 Читать на русском
Жирона та Реал Сосьєдад розписали нічию
Жирона – Реал Сосьєдад – 0:0 / Сайт Ла Ліги

В матчі 25 туру Ла Ліги Жирона та Реал Сосьєдад не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 25 тур

Жирона – Реал Сосьєдад – 0:0

Жирона володіла ініціативою впродовж матчу, проте так і не змогла реалізувати бодай один із своїх моментів і як підсумок – безгольова нічия.

Після цієї зустрічі Реал Сосьєдад набрав 35 очок та розташувався на 8 місці, Жирона з 28 пунктами залишилась на 15 сходинці.

Іспанія25 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Реал Сосьєдад: Понеділок 25 лютого 2019

Жирона
Матч завершено
0 : 0
Реал Сосьєдад
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Жирона Жирона Жирона - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
45
хв
Лаціо
22:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук