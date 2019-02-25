Жирона та Реал Сосьєдад розписали нічию

В матчі 25 туру Ла Ліги Жирона та Реал Сосьєдад не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 25 тур

Жирона – Реал Сосьєдад – 0:0

Жирона володіла ініціативою впродовж матчу, проте так і не змогла реалізувати бодай один із своїх моментів і як підсумок – безгольова нічия.

Після цієї зустрічі Реал Сосьєдад набрав 35 очок та розташувався на 8 місці, Жирона з 28 пунктами залишилась на 15 сходинці.