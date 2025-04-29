"Жирона стежила за мною, я розмовляв зі спортивним директором клубу Пере Гвардіолою. Був на радарах, але до конкретики не дійшло. З Гвардіолою була класна розмова, він сказав, що вони стежать за мною, давай будемо рухатися далі. На цьому все, ніяких пропозицій не було. Я міг туди перейти, коли вони підписали Артема Довбика, вони пропонували щось близько двох мільйонів за мене, але Дніпро-1 хотів шість.

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Мені подобається іспанський стиль футболу. Але ніколи не знаєш, як піде в тебе гра в якомусь окремому чемпіонаті. Були пропозиції з Бельгії, Генк проявляв інтерес. По Італії були розмови про Монцу років зо два тому, у Туреччині – Бешикташ. Але це були лише розмови, без конкретики", – сказав Піхальонок в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, в червні 2024 року Олександр Піхальонок перейшов до київського Динамо з СК Дніпро-1. В поточному сезоні хавбек провів 28 матчів за клуб, забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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