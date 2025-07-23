Жирона та Еспаньйол зустрілись у товариському матчі за Кубок Каталонії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Каталонії 2025.

Жирона – Еспаньйол – 0:0 (серія пенальті – 5:4)

Жирона та Еспаньйол продовжили підготовку до нового сезону виставковим матчем – фінал Кубка Каталонії. У стартовому складі жиронців вийшов і українець Віктор Циганков, однак результативними діями він не відзначився, провівши на полі лише тайм.

Луніна закрили у золотій клітці – у клубі українського голкіпера заховався росіянин

У другій половині наставники обох команд фактично повністю змінили склади, але це ніяк не вплинуло – нічия 0:0. За регламентом, переможця мала визначити післяматчева серія пенальті, у якій сильнішим виявилась саме Жирона. Героєм став 37-річний воротар "червоно-білих" Хуан Карлос, який відбив один з 11-метрових. До слова, його конкурентом за місце у воротах є українець Владислав Крапивцов.