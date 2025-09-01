Реал Сосьєдад офіційно оголосив про підписання півзахисника Янхеля Еррери. Клуб із Сан-Себастьяна досяг домовленості з Жироною щодо трансферу венесуельського футболіста, а сам гравець підписав контракт до літа 2030 року. Сума угоди - 11 мільйонів євро.

Ванат в Жирону: авторитетний інсайдер озвучив несподівану суму трансферу та анонсував відхід ще одного лідера

27-річний хавбек розпочинав кар’єру на батьківщині в Атлетіко Венесуела, звідки перебрався до Манчестер Сіті. Англійський гранд одразу відправив Ерреру в оренду – спершу до Нью-Йорк Сіті в МЛС, а згодом до Уески, де він дебютував у Ла Лізі.

Подальші роки футболіст провів на правах оренди в різних іспанських клубах – два сезони у Гранаді, один в Еспаньйолі, а потім у Жироні. Саме каталонський клуб викупив його контракт після успішної оренди. За три роки в Жироні Еррера став ключовим гравцем середньої лінії та допоміг команді вийти на новий рівень у чемпіонаті. В складі Жирони Еррера провів 87 поєдинків, у яких відзначився 11 голами та 5 ассистами.

Жирона без Циганкова і Крапивцова поступилась Севільї – каталонці зазнали вже третьої поразки поспіль і впали на дно