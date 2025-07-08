Каталонський клуб розпочав підготовку до сезону 2025/26, проте без частини основних виконавців.

У перший тренувальний день головний тренер Мічел працював лише з 16 гравцями, серед яких – троє травмованих, повідомляє Esports.

Циганков змінив ігровий номер в Жироні – українець пішов стопами легенди клубу

Серед відсутніх і українці після матчів збірних – Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, які мають повернутися до команди 14 липня.

Водночас у соціальних мережах Жирони з’явилося відео з першого заняття, на якому наставник команди постав у незвичному вигляді – з бородою, що стало предметом обговорення серед уболівальників.

Жирона проведе перший спаринг 19 липня проти Олот, а головні матчі підготовки – з Еспаньйолом, Марселем, Алавесом та Вулверхемптоном – заплановано на кінець місяця.

Луніна хотіли "сплавити" у колишній клуб, Циганков збирається відмовити АПЛ, Жирона може отримати понад 40 млн