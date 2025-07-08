Жирона розпочала збори без Циганкова і Крапивцова – наставник українців здивував новим образом (ВІДЕО)
Каталонський клуб розпочав підготовку до сезону 2025/26, проте без частини основних виконавців.
У перший тренувальний день головний тренер Мічел працював лише з 16 гравцями, серед яких – троє травмованих, повідомляє Esports.
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Серед відсутніх і українці після матчів збірних – Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, які мають повернутися до команди 14 липня.
Водночас у соціальних мережах Жирони з’явилося відео з першого заняття, на якому наставник команди постав у незвичному вигляді – з бородою, що стало предметом обговорення серед уболівальників.
Жирона проведе перший спаринг 19 липня проти Олот, а головні матчі підготовки – з Еспаньйолом, Марселем, Алавесом та Вулверхемптоном – заплановано на кінець місяця.
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