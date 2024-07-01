Іспанський клуб не зумів підписати Лусіано Родрігеса і вирішив звернути свою увагу на 23-річного Едуарда Сперцяна.

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Як повідомляє журналіст Іван Кірос, Жирона вже зробила пропозицію Краснодару щодо вінгера. При цьому, сума можливої угоди не називається. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість 23-річного вірмена у 20 мільйонів євро.

Едуард Сперцян хоч і виступає за збірну Вірменії, народився у Ставрополі. Він вихованець Краснодару, за який виступає з 2021 року.

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