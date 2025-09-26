Жирона у рамках матчу-відкриття 7-го туру Ла Ліги 2025/26 зіграла внічию з Еспаньйолом (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жирона підходила до домашки з Еспаньйолом із жахливою статистикою. Підопічні Мічела не виграли жодного з шести матчів у новому сезоні Ла Лізи, зазнавши чотирьох поразок. Команда пропустила 16 голів при всього трьох забитих, що є найгіршою різницею голів у поточному чемпіонаті. Циганков досі травмований, а Крапивцов поїхав до збірної U-20 – з українців доступний лише Ванат, який вийшов у основі.

Щоправда, у попередньому турі каталонці видали відносно непоганий поєдинок у Більбао, розписавши нічию з Атлетіком. Два із трьох виступів Ваната у Прімері виявились позитивними – українець забив гол, мав декілька виходів віч-на-віч і заслужив хорошу пресу. Все це дарувало надію на кінець безвиграшної серії, однак виконувати дане завдання Жироні довелося в матчі проти четвертої команди Ла Ліги.

Перший тайм підтвердив, що Жироні буде дуже важко, хоча дебютний момент створили саме господарі. На 12-й хвилині рахунок мав відкривати Мартін, який вгатив з відскоку з-за меж штрафного – Іван цілив у праву дев'ятку, однак Дмітровіч виконав класний сейв.

Еспаньйол миттєво відповів контратакою з передачею на лінію півкола. Звідти у дотик вгатив Роберто Фернандес, спрямувавши м'яч під праву стійку. Удар був щільним і дуже точним, але Гассаніга врятував каталонців.

Ще кращий сейв Пауло виконав на 28-й хвилині, коли у штрафний Жирони пройшов простріл на Долана. Той пробивав метрів з 14-ти у ближню дев'ятку. Гассаніга парирував на чистих рефлексах. Перед перервою ж він міг пропустити зі стандарту, коли Мілья крутив у лівий верхній кут – сфера пролетіла поруч з каркасом! Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

Ванат вийшов у основі й був доволі пасивним у першому таймі, однак в другому Владислав став помітнішим. Українець непогано відкривався, був готовим до обіграшів між лініями, виводив з-під пресингу й роздав кілька непоганих пасів. Зокрема, після саме переведення екс-динамівця на 51-й хвилині у лівий напівфланг по воротах пробив Унахі – вийшло занадто слабко.

Ще за хвилину Ванат мав відкривати рахунок. Унахі вилітав віч-на-віч, але захисники не дали йому вистрілити. Зате м'яч відскочив на Владислава – той опинився прямо перед Дмітровічем! На жаль, наш земляк розгубився, покотивши прямо в голкіпера.

Ще один крутий момент Ванат організував на 62-й хвилині, коли запресингував Дмітровіча. Серб виконав невдалий пас, який мав завершитись пострілом Порту, однак вінгера в останню мить випередив Гонсалес.

Втім, на 75-й хвилині Ванат міг і антигероєм стати, обрізавшись у центрі поля на власній половині. Нападник викотив пас точно на хід Пере Мільї, якому залишилось добігти до лінії штрафного й завдати потужного удару. М'яч пройшов над поперечкою!

В цілому, після жвавого початку Жирона відпустила Еспаньйол. На щастя для Мічела, "папуги" багато у відповідь не створили – окрім вищезгаданих моментів пригадується тільки постріл Ромеро з лінії півкола повз ліву стійку.

Ванат покинув поле на 78-й хвилині, поступившись місцем легендарному Стуані. В активі українця – 2 удари (1 заблокований, 1 в площину), 15 передач (13 точних), 1 точний лонгбол, 2 виноси, 1 перехоплення й 1 вдале відбирання у 2-х епізодах. Загалом, екс-динамівець награв на 0,58 очікуваних голів та 0,13 очікуваних голів.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Жирона не програє вже у другому матчі поспіль, але безвиграшна серія підопічних Мічела продовжилась до 7 турів – команда досі не може перемогти в новому чемпіонаті.

