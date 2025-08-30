Рейнджерс на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Бояна Міовскі. Македонський форвард підписав контракт з шотландським клубом на чотири роки.

Ванат уже прибув до Іспанії для підписання контракту з Жироною (ВІДЕО)

За інформацією Marca, Жирона отримає 3,5 мільйона євро і зможе розраховувати ще на 3 млн у вигляді бонусів. "Червоно-білі" також можуть отримати 20% від майбутнього перепродажу нападника.

Міовскі приєднався до Жирони влітку 2024 року. Він мав замінити Артема Довбика, але провалився в Іспанії. Загалом Боян відіграв за Жирону у 23 матчах, забивши чотири голи та віддавши два асисти.

До слова, Міовскі в команді має замінити Владислав Ванат, який вже прибув до Барселони, щоб підписати контракт з Жироною.

