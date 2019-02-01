Жирона – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Реал переміг Жирону в 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Жирона – Реал.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу, матч-відповідь

Жирона – Реал Мадрид – 1:3 (перший матч – 2:4)

Голи: Порро, 71 – Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

Реал і в другому матчі не відчув опору Жирони. На дубль Бензема та гол Льоренте господарі спромоглися відповісти тільки один раз.

Реал Мадрид впевнено переміг Жирону та вийшов у півфінал Кубка Іспанії

Зрештою, матч завершився перемогою Реала з рахунком 1:3 та виходом мадридського клубу до півфіналу Кубку Короля.