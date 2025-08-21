Як повідомляє L’Esportiu de Catalunya, Вулверхемптон в останні години значно посилив свій інтерес до 26-річного захисника Жирони Ладіслава Крейчі та готовий задовольнити фінансові вимоги каталонців.

Жирона оцінила свого гравця у 30 мільйонів євро, і Вулверхемптон не проти виконати цей запит. Переговори між сторонами вже відкриті, а сам Крейчі не заперечує проти переходу у стан "вовків". Якщо Вулверхемптон зробить офіційну пропозицію на рівні зазначеної суми, угода може відбутися вже найближчим часом.

Чеський футболіст приєднався до Жирони лише рік тому зі Спарти Прага за 8 мільйонів євро, підписавши контракт до 2029 року. Минулого сезону Крейчі у складі Жирони відіграв 36 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Також Крейчі має 20 матчів і 3 забиті м'ячі у складі збірної Чехії.

