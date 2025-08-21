Жирона продає гравця збірної в АПЛ за шалену суму – зароблять у 4 рази більше, ніж витратили
Захисник Жирони Ладіслав Крейчі найближчим часом може перейти в Вулверхемптон.
Як повідомляє L’Esportiu de Catalunya, Вулверхемптон в останні години значно посилив свій інтерес до 26-річного захисника Жирони Ладіслава Крейчі та готовий задовольнити фінансові вимоги каталонців.
Циганкову готують підсилення – Жирона полює на півзахисника Ліверпуля
Жирона оцінила свого гравця у 30 мільйонів євро, і Вулверхемптон не проти виконати цей запит. Переговори між сторонами вже відкриті, а сам Крейчі не заперечує проти переходу у стан "вовків". Якщо Вулверхемптон зробить офіційну пропозицію на рівні зазначеної суми, угода може відбутися вже найближчим часом.
Чеський футболіст приєднався до Жирони лише рік тому зі Спарти Прага за 8 мільйонів євро, підписавши контракт до 2029 року. Минулого сезону Крейчі у складі Жирони відіграв 36 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Також Крейчі має 20 матчів і 3 забиті м'ячі у складі збірної Чехії.
Партнер Циганкова офіційно став гравцем Наполі – Реал отримає серйозну суму