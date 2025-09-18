"Дякую за привітання з переходом. Чому я обрав Жирону? Бо це гарний проєкт, який мене переконав. Плюс клуб зробив гарну пропозицію Динамо. А щодо наголосу, немає різниці як буде ставитися наголос в прізвищі.

У мене дуже гарні емоції, оскільки забив вже перший гол і мене всі привітали. Особистих цілей у мене немає, але моє завдання забивати у кожній грі. З адаптацією проблем не було, бо в Жироні є декілька українців і мене гарно зустріли.

В основному я граю на позиції центрального нападника. Для мене ця позиція – найкраща, оскільки граючи на вістрі я можу продемонструвати всі свої найліпші якості.

Так, я спілкувався з Довбиком, коли ми зустрілися у збірній. Він сказав, що тут є чудові можливості для прогресу. А щодо цифр, як я вже сказав – головне завдання забивати у кожній грі

Зі Стуані у нас гарні професіональні взаємини. Ми тренуємося разом, Крістіан щось підказує мені. Він хороший нападник і в нього є чого навчитися, уважно стежу за ним. І в нього дуже гарна українська.

Як оцінюю свій фізичний стан у такій виснажливій лізі? В цілому нормально. Наші тренери готують нас до ігор. Хотілось би поїхати на чемпіонат світу зі збірною України.

Зі земляками багато спілкуємося на базі, живемо в одному місці. З Вітьою (Циганковим) ми ходимо разом їсти, він показує гарні локації. Є перекладач, який допомагає, і як він каже: "тримає наш човен на плаву", – сказав Ванат в інтерв'ю на офіційному youtube-каналі Жирони.

Нагадаємо, що Владислав Ванат приєднався до Жирони влітку 2025 року. У матчі проти Сельти він дебютував в Ла Лазі та забив гол.

