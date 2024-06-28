Жирона у новому сезоні виступатиме у формі від Puma, але дизайн буде дещо незвичним.

Довбик та Циганков дізнались суперників на зборах – Жирона зіграє проти клубу українця і проведе ще 4 матчі

Замість вже звичних вертикальних ліній на формі будуть червоні та білі хвилі, які утворюватимуть дизайн, більш звичний для збірної Хорватії.

Зауважимо, що Жирона вперше у своїй історії здобула право участі в Лізі чемпіонів, посівши третє місце в Ла Лізі минулого сезону. Долучились до цього Артем Довбик та Віктор Циганков – перший став Пічічі, забивши 24 голи в чемпіонаті та віддавши 8 асистів, а у другого – 8 голів та 7 асистів.

Хіт-парад подій Євро-2024: пас Роналду, грузинська стіна, зачіска румуна і номінації Фюлькруга