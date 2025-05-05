Іспанський клуб вважає трансфер Довбика ключовим для свого розвитку. Жирона спробує здійснити трансфер українського нападника, якщо зможе зберегти прописку в еліті іспанського футболу, повідомляє Todofichajes.

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Зазначається, що Рома шукає нападника з іншим профайлом та буде готова продати Артема Довбика влітку. Бажання відчути себе ключовим гравцем та приємні спогади про період кар'єри у Жироні можуть схилити форварда до повернення в іспанський клуб.

Наразі Жирона посідає 17-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 35-ма очками, відрив команди від зони вильоту складає 3 бали.

Нагадаємо, Артем Довбик виступав за Жирону в сезоні 2023/24. В складі клубу він став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24-ма голами в активі.

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