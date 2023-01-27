Жирона позбулась статусного ветерана, який загрожував позиціям Циганкова
Прихід Віктора Циганкова дозволив Жироні дещо розчистити фланги півзахисту.
Каталонський клуб оголосив про достроковий розрив контракту зі Саму Сайзом. Атакувальний півзахисник вже приєднався до турецького Сівасспора.
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Сайз виступав за Жирону з літа 2019 року. Загалом у футболці "біло-червоних" він награв 119 матчів, оформивши 12 голів та 17 асистів. У нинішній кампанії роль 32-річного хавбека суттєво скоротилась – всього 260 хвилин на полі і 2 голи.
Сайз міг зіграти плеймейкером або на будь-якому фланзі півзахисту, тобто був конкурентом для Віктора Циганкова, який нещодавно приєднався до Жирони.
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