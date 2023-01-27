Каталонський клуб оголосив про достроковий розрив контракту зі Саму Сайзом. Атакувальний півзахисник вже приєднався до турецького Сівасспора.

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Сайз виступав за Жирону з літа 2019 року. Загалом у футболці "біло-червоних" він награв 119 матчів, оформивши 12 голів та 17 асистів. У нинішній кампанії роль 32-річного хавбека суттєво скоротилась – всього 260 хвилин на полі і 2 голи.

Сайз міг зіграти плеймейкером або на будь-якому фланзі півзахисту, тобто був конкурентом для Віктора Циганкова, який нещодавно приєднався до Жирони.

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