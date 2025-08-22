Віктор Циганков відкритий до того, щоб покинути Жирону цього літа, інформує журналіст Бен Джейкобс. Він закликав громадськість стежити за майбутнім українця в останні дні трансферного вікна.

Два грандіозні привози подарували шанс українцю засяяти в Іспанії – принизливий вчинок зірки Барси

Каталонський клуб повісив на Циганкова цінник в 20 млн євро. Саме за таку суму "червоно-білі" будуть готові розпрощатися з Віктором.

Нагадаємо, що Циганков грає за Жирону з січня 2023 року, куди перейшов з Динамо за 5 млн євро. Його контракт з каталонцями розрахований до літа 2027 року.

У матчі 1-го туру Ла Ліги сезону 2025/26 Віктор оформив гольовий пас у грі з Райо Вальєкано (1:3).

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги