Слідом за Віктором Циганковим і Владиславом Крапивцовим в Жироні може з'явитися ще один українець. Як стало відомо Футбол 24, каталонський клуб погодив контракт з нападником Динамо Владиславом Ванатом.

Тепер Жироні залишилося домовитися з киянами. "Червоно-білі" істотно наблизилися до суми в 15 млн євро і вимог Динамо – наступні два дні стануть вирішальними.

23-річний Ванат виступає за Динамо з 2021 року. Він також зіграв 11 матчів за збірну України, в яких забив 2 м'ячі.

