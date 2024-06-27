Іспанський форвард Абель Руїс повернувся на батьківщину після чотирьох сезонів у Португалії.

Абель Руїс став гравцем Жирони, повідомляє офіційний сайт клубу. Каталонці викупили форварда з Браги та підписали на п'ять років – контракт до літа 2029-го.

За інформацією інсайдерів, Руїс обійшовся Жироні в 8,5 мільйона євро, а це означає, що скромний клуб побив власний рекорд. За Довбика платили майже на мільйон менше, а літній новачок Крейчі коштував близько 8 млн.

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В рамках угоди Жирона віддала Бразі іншого форварда – Габрі Мартінеса. Мартінес підписав з португальцями контракт на 5 років, а Жирона залишила собі відсоток від подальшого продажу.

Руїс – вихованець Барселони. Останні чотири сезони він відіграв за Брагу. 24-річний нападник має досвід у Лізі чемпіонів (9 матчів, 1 гол, 1 асист), а також він може закрити позиції на флангах атаки.

Абель створить конкуренцію Довбику, або ж стане заміною українцю, якщо Артем піде на підвищення. Жирона в наступному сезоні дебютує в Лізі чемпіонів.

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