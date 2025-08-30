На своєму офіційному сайті Жирона оголосила про трансфер Аззедіна Унаї. Марокканець підписав контракт з "червоно-білими" до 2030 року.

Жирона розчистила шлях Ванату, відпустивши провального форварда до 55-разового європейського чемпіона

Жирона заплатить Марсель 6 мільйонів євро за 80% прав на 25-річного гравця. Унаї перебрався до провансальців у 2023 році. Утім, з приходом Роберто Де Дзербі став непотрібний команді і вирушив в оренду в Панатінаїкос.

Загалом Унаї відіграв за Марсель у 44 матчах, в яких забив три голи та віддав один асист. Аззедін у складі збірної Марокко їздив на ЧСМ-2022, де його команда здійснила сенсацію, вийшовши у 1/4 фіналу. Півзахисник настільки вразив тодішнього наставника Іспанії Луїса Енріке, що фахівець розпитував про гравця на прес-конференції. Саме це відео використала Жирона, щоб представити новачка.