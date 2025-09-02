Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Домініка Ліваковіча на правах оренди терміном на один сезон. Він стане четвертим воротарем команди після Пауло Гассаніги, Владислава Крапивцова і Хуана Карлоса.

Раніше через важку травму Хуана Карлоса спортивний директор Жирони і головний тренер Мічел чітко дали зрозуміти, що команді потрібен ще один воротар, щоб скласти конкуренцію Гассанізі і допомогти розвитку Крапивцова. Як інформує Marca, у цьому питанні каталонському клубу допоміг Манчестер Сіті, який вирішив відпустити свого воротаря Едерсона в Фенербахче.

Отже, стамбульський клуб погодився відпустити основного воротаря збірної Хорватії в Каталонію.