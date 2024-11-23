Жирона перед надважливим матчем проти Штурма в ЛЧ мала провести каталонське дербі. Щоправда, суперником була не Барселона, а Еспаньйол, який тримався на передостанній позиції. Для підопічних Мічела цей поєдинок став можливістю покращити турнірне становище – у випадку перемоги вони б наблизились до топ-4 на відстань трьох очок.

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На жаль, Циганков у старт не потрапив, однак українець був присутнім в запасі. Дуже хотілося, щоб Віктор вийшов на поле й забив якийсь рятівний для Жирони гол – втім, партнери розібрались і без його допомоги. Хіль і Міовскі організували розгром всього за 21 хвилину.

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Рахунок було відкрито вже на 4-й хвилині, у першій же атаці першим же ударом. Міовскі зачепився за м'яч на правому фланзі й виконав переведення ліворуч, де хід набрав Хіль. Браян увірвався до штрафного, не помітивши спротиву захисника, і пробив під дальню стійку – 1:0!

На 16-й Хіль віддячив асистенту. Браян відкрився на лівому куті карного майданчика, прийняв пас від Блінда й прострілив вздовж лінії воротарського. Передачу заблокували, однак хавбек тут же підхопив відскок. Повторний простріл завершився замиканням Міовскі з 6-ти метрів – 2:0! Це був його дебютний гол за Жирону.

На 21-й хвилині історія повторилась, тільки тепер Хіль виконував подачу. Міовскі ногою замикав без спротиву. 3:0. На 27-й же господарі провели четвертий гол – це Ван Де Бек підправив навіс з кутового на дальню стійку, а Крейчі вколотив м'яч з метру. 4:0! Далі можна було не грати.

На початку другого тайму Міовскі міг і хет-трик оформити, замикаючи простріл Ван Де Бека з правого флангу, однак м'яч пройшов поруч з лівою стійкою. Еспаньйол же на 55-й хвилині зумів розмочити рахунок – втім, на більше "папуг" у цьому матчі не вистачило. Останні 30 хвилин команди де-факто догравали.

Втім, українські вболівальники не поспішали вимикати трансляцію, адже на поле вийшов Циганков. Віктор замінив Аспрілью на 60-й хвилині й взяв участь у кількох цікавих комбінаціях Жирони. До пасів під удар справа не дійшла, зате наш козак пробивав сам. На 65-й хвилині він змістився з правого флангу та пробивав з півкола, а на 82-й Циганков увірвався до штрафного й стріляв з гострого кута.

На жаль, обидві спроби заблокували захисники. Чимось кращим Вітя не відзначився, але важливий сам факт повернення. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 4:1 – підопічні Мічела наблизились до зони ЛЧ на відстань трьох очок. Втім, конкуренти мають ігри в запасі.

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