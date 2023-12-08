"Для мене Жирона – це такий собі іспанський Лестер, який абсолютно несподівано виграв англійську лігу кілька років тому.

Камбек Циганкова і Ко з черговим дублем ветерана у відеоогляді матчу Оріуела – Жирона – 2:5

У неї є чудовий тренер Мічел, а також молоді талановиті футболісти, які голодні й хочуть йти вперед. Такі, як Савіньо та Циганков. А ще є досвідчені футболісти, такі як 37-річний нападник Стуані, який все ще дуже хороший, або Гарсія, який добре грає в лінії півзахисту. Для мене це ідеальне поєднання.

Чи виграє Жирона чемпіонат? Ні. Я думаю, що вони посядуть четверте місце в Ла Лізі, тому що не зможуть впоратися з Реалом, Атлетіко чи Барселоною. Ці три клуби занадто сильні. Але четверте місце все одно буде чудовим, тому що це дасть їм можливість грати в Лізі чемпіонів.

Взагалі, команда Мічела не тільки забиває, але й грає в найкращий футбол у Ла Лізі. Я не сумніваюся, що Жирона перед ЛЧ втратить багатьох гравців, оскільки за ними прийдуть інші клуби. Але до цього буде ще не один їхній виступ, перш ніж це станеться. Я сподіваюся, що в неділю (10 грудня) це буде суперматч між ними та Барселоною", – цитує Sportowefakty Хосе Альвареса.

Нагадаємо, що Жирона наразі перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 38 балів. "Червоно-білі" поступаються Реалу, який посідає перше місце, лише за додатковими показниками.

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