Вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив до сфери інтересів кількох клубів, чим і хоче скористатись один з лідерів Ла Ліги.

Жирона придбала Циганкова з Динамо лише за 5 мільйонів євро, але зараз хоче отримати за українську зірку суму, більшу в 10 разів, інформує Fichajes.net.

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Зазначається, що жиронці не хочуть за безцінь відпускати один зі своїх головних активів та оцінюють Віктора в 50 млн євро. Це вигідно і Динамо – "біло-сині" претендують на 50% від майбутнього трансферу українця.

Додамо, що у поточному сезоні Циганков провів 16 матчів за Жирону, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами.

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