Згідно з правилами УЄФА, Жирона була змушена розлучитися з двома гравцями – Савіо та Яном Коуту.

Жирона дізналася офіційний вердикт щодо участі в Лізі чемпіонів – УЄФА визначив долю обох грандів Манчестера

Рішення Органу фінансового контролю клубів УЄФА щодо допуску Жирони до Ліги чемпіонів сезону 2024/25 виявилося непростим для іспанського клубу. Це рішення вплинуло на орендованих гравців, які належать іншим клубам City Football Group, таких як Труа (Савіо) та Манчестер Сіті (Ян Коуту), оскільки відповідно до нових правил клуби не можуть передавати гравців один одному в оренду або укладати повноцінні угоди між собою.

До слова, минулого сезону Савіо зіграв за Жирону в 41 матчі, забив 11 голів та віддав 10 асистів. Коуту, своєю чергою, забив 2 мʼячі та відзначився 10 результативними передачами у 39 іграх.

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