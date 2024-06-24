Жирона також може припускатися промахів у своїй роботі на трансферному ринку.

Каталонський клуб офіційно повідомив про остаточний продаж 32-річного центрбека Александера Кальєнса у афінський АЕК. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала всього 300 тисяч євро.

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Жирона підписала Кальєнса у січні 2023-го на правах вільного агента. Перуанець і Віктор Циганков були єдиними новачками того трансферного вікна. Якщо українець став одним з головних активів клубу, то захисник відіграв усього 6 матчів і вже за півроку вирушив у АЕК. Сезон у оренді переконав греків викупити Кальєнса.

Нагадаємо, раніше Жирона зазнала значно болючішої втрати. Байєр забрав капітана каталонців Алейша Гарсію, скориставшись скромною клаусулою на 18 млн євро.

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