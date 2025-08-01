Захисник Вітор Рейс переходить з Манчестер Сіті в Жирону на правах оренди.

Жирона досягла принципової домовленості щодо оренди Вітора Рейса у Манчестер Сіті, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Обидва клуби, що входять до City Football Group, підтримували тісний зв'язок протягом усіх переговорів, і до завершення трансферу залишилися лише формальності.

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Найближчим часом бразилець відправиться на медичне обстеження і підписання контракту.

Рейс, який перейшов до Манчестер Сіті з Палмейраса в 2023 році, розглядається як перспективний гравець у молодіжному складі клубу. Оренда в Жироні покликана дати 19-річному гравцеві цінний досвід гри в основному складі в Ла Лізі.

Жирона сподівається завершити трансфер до кінця тижня, що дозволить бразильцеві приєднатися до передсезонної підготовки перед сезоном 2025/26.

Рейс провів за першу команду Манчестер Сіті лише 1 матч.

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