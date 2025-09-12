Владислав Ванат провів перше тренування в Жироні. Каталонський клуб опублікував у своїх соціальних мережах нарізку з роботою Ваната з м'ячем. Ролик супроводжувався українською композицією DJ Daniel Havij – Україна Золота Дорога.

Ванат провів перше тренування з Жироною – спілкування з Крапивцовим та відсутність Циганкова (ВІДЕО)

Перед міжнародною паузою Жирона офіційно оголосила про підписання 23-річного українського форварда Владислава Ваната. Контракт гравця з іспанським клубом діятиме п'ять років, а на полі він виступатиме під номером 19.

За Жирону також грають українці Віктор Циганков і Владислав Крапивцов.