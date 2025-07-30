Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Тома Лемара на правах оренди. У француза залишилося два роки контракту з Атлетіко, і в Мадриді на нього більше не розраховують. Атлетіко буде платити йому половину зарплати.

Жирона хоче підписати 70-мільйонного чемпіона світу, який став примарою у Мадриді

29-річний півзахисник не виходив у стартовому складі "кольчонерос" з тих пір, як у вересні 2023 року отримав розрив ахіллового сухожилля. Він сподівається повернутися в гру після невдалого минулого сезону, в якому зіграв всього вісім матчів у всіх турнірах.

У 2018 році Лемар у складі збірної Франції став чемпіоном світу. Тоді ж Атлетіко придбав його у Монако за 70 млн євро. Він досі лишається третім найдорожчим трансфером у історії "кольчонерос".