Жирона очікує на повернення Довбика та Циганкова – українцям побажали успіхів у плей-офф Ліги націй
Гравці збірної України Артем Довбик та Віктор Циганков отримали послання від іспанської Жирони після виходу в плей-офф Ліги націй.
"Після вчорашньої нічиєї проти Італії, Циганков та Довбик зіграють у плей-офф Ліги націй за право вийти на Євро-2024.
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Успіхів, хлопці! Чекаємо на ваше повернення", – йдеться у дописі в твіттері Жирони.
Нагадаємо, що нічия з Італією (0:0) не дозволила Україні напряму кваліфікуватись на Євро-2024, але залишила шанс здобути путівку шляхом плей-офф Ліги націй. Вирішальні поєдинки заплановані на березень наступного року.
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