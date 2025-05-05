Матч Жирона – Мальорка був під загрозою перенесення через негоду. Місцева влада серйозно розглядала можливість призначити нову дату гри, але, попри дощ, головний арбітр виніс позитивний "вердикт" проведенню зустрічі.

Матч Жирона – Мальорка перебуває під загрозою зриву – Циганков ще не в курсі

Жирона забила швидкий м'яч. Затяжна атака з двома ударами по воротах Мальорки принесла свої плоди: удар Мартіна був заблокований захисником, після чого Стуані підстеріг відскок і пробив Грайфа. Цей гол став для Крістіана 108-м у Ла Лізі – він зрівнявся з Рівалдо та Гонсало Ігуаїном.

Під час гольового удару капітана Віктор Циганков перебував за його спиною. Можна припустити, що якби уругваєць опинився в іншому місці, цей гол дістався б українцю.

За хвилину після цього Циганков сфолив проти Мохіки, і Мічел ще довгий час обурювався рішенням арбітра дати свисток у цьому епізоді. Хоча, якщо бути об'єктивним, порушення правил у виконанні Віктора дійсно було.

На 31-й хвилині українець спробував забити з лінії штрафного після гарної подачі Крейчі, але його удар виявився неточним. Наприкінці першого тайму Циганков зробив чудову загострювальну передачу на Арнау на правий напівфланг штрафного майданчика, і захисник ледь не випиляв асист на Порту – в останню мить Копете врятував ситуацію в підкаті.

Другий тайм вийшов не таким цікавим. Ця перемога дозволила Жироні відірватися від зони вильоту на шість очок.