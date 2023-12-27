Жирона зіткнеться з певною кадровою проблемою, якщо доведе сенсаційний сезон до виходу в ЛЧ.

Якщо Жирона фінішує у топ-4 Ла Ліги, то фактично втратить будь-які шанси зберегти Яна Коуту і Савіо, повідомляє AS.

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Велика ймовірність, що в наступному розіграші ЛЧ гратиме і Ман Сіті. Зазвичай Жирона отримує вигоду від перебування у City Football Group, але в цьому випадку зв'язок з "містянами" буде шкідливим. УЄФА забороняє проводити трансфери між клубами одного власника, якщо вони потрапляють у однакові єврокубкові турніри.

Коуту належить Ман Сіті, а Савіо французькому Труа (ще один член CFG). Єдиним виходом для Жирони міг би стати викуп гравців вже у зимове вікно, однак каталонці навіть близько не мають таких коштів.

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