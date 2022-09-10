Голи Жезуса Рейньєра та Оріоля Ромеу допомогли Жироні переграти Вальядолід і здобути другу перемогу в сезоні (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жирона у прем'єрному матчі 5-го туру приймала Вальядолід. Новачки Ла Ліги на старті сезону здобули по одній перемозі та двічі зіграли внічию, граючи приблизно на одному посередньому рівні. Будемо відверті – ніхто в світі не збирався дивитись цю гру. Нічого хорошого від каталонців і кастильців не чекали.

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Між тим, поєдинок виявився динамічним і цікавим. Команди створювали непогані різнотипні моменти, реалізувавши по одному з них до перерви. На 21-й хвилині Жирона відкрила рахунок внаслідок вдалого пресингу на чужій третині – Меса помилився при виносі, а господарі розіграли контратаку з вриванням Гарсії та прострілом під удар Рейньєру метрів з шести. Вальядолід відігрався наприкінці першого тайму завдяки шикарному лонгшоту у виконанні Мончу – до речі, йому асистував все той же Меса. 1:1!

В другому таймі гості не поступались в активності, але каталонці грали значно гостріше. Більшість ударів кастильців виявились дальніми або заблокованими – жиронці ж створили кілька реально гольових епізодів. Зрештою, на 88-й хвилині їм вдалося дотиснути суперника. Господарі заробили стандарт, подачу з якого Буено скинув вздовж воріт на дальню стійку – Ромеу замкнув. 2:1! Його гол виявився переможним.

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