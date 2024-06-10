Жирона може замінити Довбика екс-форвардом Барселони – клуби вже розпочали перемовини
Жирона виявила інтерес до форварда Браги Абеля Руїса.
За повідомленням El Chirinquito TV, клуби вже ведуть переговори про трансфер гравця. Руїс може стати потенційною заміною Артему Довбику, який, ймовірно, залишить клуб цього літа.
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Жирона, зі свого боку, хотіла б зберегти Довбика, адже попереду виступ у Лізі Чемпіонів. Проте, вражаюча форма Довбика та порівняно невелика клаусула в 45-50 мільйонів євро роблять його ласим шматочком для топ-клубів.
Важливо зазначити, що Абель Руїс – вихованець Барселони і навіть зіграв один матч за основну команду клубу.
До слова, контракт Руїса з Брагою чинний до 2025 року. Цього сезону 24-річний іспанець виступив за клуб у 48-ми матчах, забив 8 голів та віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 12 мільйонів євро.
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