За повідомленням El Chirinquito TV, клуби вже ведуть переговори про трансфер гравця. Руїс може стати потенційною заміною Артему Довбику, який, ймовірно, залишить клуб цього літа.

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Жирона, зі свого боку, хотіла б зберегти Довбика, адже попереду виступ у Лізі Чемпіонів. Проте, вражаюча форма Довбика та порівняно невелика клаусула в 45-50 мільйонів євро роблять його ласим шматочком для топ-клубів.

Важливо зазначити, що Абель Руїс – вихованець Барселони і навіть зіграв один матч за основну команду клубу.

До слова, контракт Руїса з Брагою чинний до 2025 року. Цього сезону 24-річний іспанець виступив за клуб у 48-ми матчах, забив 8 голів та віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 12 мільйонів євро.

El Girona se ha interesado por Abel Ruiz, del Sporting Clube de Braga.



Las negociaciones ya están en curso.



El jugador termina contrato en 2025.



️ @marcosbenito9. pic.twitter.com/C8SDHK2fX2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2024

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