Переїзд українця до Риму вважався успішним трансферним здобутком. В Довбику вбачали ідеального нападника, здатного значно покращити атакувальну ланку. Утім, до гри Артема все більше виникає питань.

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Як повідомляє serieanews, Рома перебуває на роздоріжжі. Керівництво має вирішити, чи залишити форварда в команді, сподіваючись, що наступний сезон буде кращим, за поточний. Або ж знайти рішення, яке дасть змогу зекономити, оскільки інвестиції в Довбика були значущими для Роми.

Жирона, в якій Артем провів фантастичний рік і зумів здобути нагороду найкращому бомбардиру Ла Ліги, може виручити римлян. Іспанський клуб не проти повернути українця до своєї команди. Рома вимагатиме за Довбика не менше, аніж 30 млн євро.

Українець у поточному сезоні відіграв за "вовків" у 43 матчах у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав чотири асисти.

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