Жирона може повторити "трюк Довбика-Циганкова" в Росії – ЗМІ розкрив ганебні плани каталонців
Жирона через свої дії на трансферному ринку ризикує втратити значну частину симпатій українських вболівальників.
Каталонський клуб цікавиться відразу двома гравцями чемпіонату Росії, повідомляє Sport.es.
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Про вірмено-росіянина Едуарда Сперцяна з Крансодара було відомо раніше. Тепер у списку інтересів Жирони з'явився ще й вінгер Сергій Піняєв, який виступає за московський Локомотив та збірну країни-терориста. Жодних домовленостей поки немає, але бронзовий призер Ла Ліги виходить на контакт з "болотними" клубами.
Жироні на прикладах Довбика і Циганкова сподобалось дешево купувати гравців зі сходу Європи. Втім, репутація "біло-червоних" явно постраждає, якщо вони заплатять росіянам бодай копійку.
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