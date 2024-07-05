Каталонський клуб цікавиться відразу двома гравцями чемпіонату Росії, повідомляє Sport.es.

Довбик ухвалив сенсаційне рішення про продовження кар'єри, – AS

Про вірмено-росіянина Едуарда Сперцяна з Крансодара було відомо раніше. Тепер у списку інтересів Жирони з'явився ще й вінгер Сергій Піняєв, який виступає за московський Локомотив та збірну країни-терориста. Жодних домовленостей поки немає, але бронзовий призер Ла Ліги виходить на контакт з "болотними" клубами.

Жироні на прикладах Довбика і Циганкова сподобалось дешево купувати гравців зі сходу Європи. Втім, репутація "біло-червоних" явно постраждає, якщо вони заплатять росіянам бодай копійку.

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