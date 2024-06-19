Жирона після виходу в Лігу чемпіонів шукає підсилення для нападу. Артем Довбик провів чудовий сезон, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги, але втрата українця залишається реальною, бо на нього полюють топ-клуби Європи.

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Клуб серйозно поставився до ситуації, майже закривши трансфер центрфорварда Браги Абеля Руїса, повідомляє L'esportiu de Сatalunya. Іспанець відмовився продовжувати свій контракт (завершується через рік), що сильно допомогло Жироні в переговорах. Сума переходу становитиме близько 9 млн євро, додатково буде прописана бонусна частина.

До слова, у минулому сезоні Руїс забив 6 голів та віддав 2 асисти в 30 матчах чемпіонату Португалії. Українські вболівальники можуть пам'ятати Абеля за матчами на молодіжному чемпіонаті Європи. Він забивав команді Руслана Ротаня в групі, а потім був зіркою знищення українців у півфіналі турніру. Іспанія перемогла 5:1, а Рус оформив гол + пас.

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