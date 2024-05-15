Як інформує Relevo, влітку каталонський клуб має намір підписати центрального захисника Спарти Ладіслава Крейчі, який також здатний діяти в середній лінії. Керівництво "червоно-білих" цінує його технічні здібності при високому зрості. Ладіслав – шульга, і це також є важливим фактором.

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Повідомляється, що скаути Жирони неодноразово відвідували Чехію, щоб особисто поспостерігати за Крейчі. Згідно з джерелом, Жирона вже якийсь час веде переговори зі Спартою і "не так вже й далека від повної угоди", хоча розбіжності між двома клубами присутні. Каталонці пропонують за захисника трохи менше 10 млн євро, а Спарта просить близько 13-14 млн євро. На користь Жирони свідчить бажання самого гравця перебратися в Ла Лігу і виступати наступного сезону в Лізі чемпіонів.

У послугах Крейчі також зацікавлені Бетіс і Севілья. Цього сезону Ладіслав зіграв за Спарту 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів і оформив 4 асисти. Він уже є представником національної збірної Чехії (9 матчів, 3 голи). Нагадаємо, що Чехія стане суперником збірної України в наступному розіграші Ліги націй.

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