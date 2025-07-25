Жирона візьме Тома Лемара в оренду, інформує L'Equipe. У послугах француза зацікавлені також Райо Вальєкано і Сельта, але трансфер в клуб з Каталонії вже майже узгоджений.

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У Лемара залишилося два роки контракту з Атлетіко. 29-річний півзахисник не виходив у стартовому складі "кольчонерос" з тих пір, як у вересні 2023-го отримав розрив ахіллового сухожилля. Він сподівається повернутися в гру після невдалого минулого сезону, в якому зіграв усього вісім матчів у всіх турнірах.

У 2018 році Лемар у складі збірної Франції став чемпіоном світу.

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