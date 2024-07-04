Іспанський клуб задоволений трансферами Віктора Циганкова та Артема Довбика з УПЛ, а тому націлився одразу на двох лідерів Шахтаря – Марлона Гомеса та Кевіна, повідомляє видання XCatalunya.cat.

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Обох бразильців розглядають як варіант замін для Савіо та Алейша Гарсії, які були лідерами команди в минулому сезоні. Савіо повернувся до Труа, якому належав, та може приєднатись до Манчестер Сіті, а Алейш вже став гравцем леверкузенського Байєра, який виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини минулого сезону.

Зауважимо, що Кевін грає на лівому фланзі атаки та є прямою заміною Савіо. Бразилець у складі Шахтаря провів 17 матчів, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами. Марлон Гомес виступає в центрі поля (позиція Алейша Гарсії), а у складі "гірників" за пів року зіграв у 13 поєдинках (4 голи та асист). Донеччани платили за цих легіонерів по 12 млн євро кожен.

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