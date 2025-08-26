Перехід Ладіслава Крейчі у Вулверхемптон за понад 30 млн євро дозволить Жироні витратити більші кошти на купівлю Владислава Ваната з Динамо, повідомляє авторитетне іспанське ЗМІ Cadena SER.

Динамо відхилило першу пропозицію Жирони щодо 23-річного форварда. Каталонці пропонували близько 10 млн євро і відсоток від перепродажу гравця, але тепер слід очікувати покращений варіант угоди. Перемовини між клубами тривають.

Сам Ванат хоче спробувати свої сили в Іспанії й збирається домогтися цього переходу.

Жирона має й інші варіанти на позицію форварда, але українець є пріоритетом для команди Мічела.

