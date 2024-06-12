Як повідомляє AS, керівництво клубу активно розглядає можливих новачків на всі позиції, щоб покращити склад перед Лігою чемпіонів. Особливу увагу приділяють півзахисту, де можуть відбутися зміни з Циганковим та Алейшем Гарсією. Також Жироні доведеться витрачатися на нового центрфорварда, якщо Артема Довбика таки забере хтось з грандів.

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Очікується, що незабаром буде оголошено про переходи хавбека Ладіслава Крейчі та вінгера Лусіано Родрігеса. Жирона має намір підписати ще 7-8 нових гравців. Пріоритет каталонців – викупити або ще раз "позичити" гравців, які принесли багато користі в оренді (Савіо, Ерік Гарсія, Коуту, Торре).

Нагадаємо, що клуби з АПЛ, Ла Ліги та Серії А виявили інтерес до Циганкова та Довбика. Ймовірно, трансфери українців будуть оформлені вже після Євро-2024.

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