Під час зимового трансферного вікна в команді Артема Довбика і Віктора Циганкова можуть відбутися серйозні зміни.

Португальський етап кар'єри Ніко Гонсалеса має всі шанси завершитися достроково. У запрошенні 22-річного колишнього гравця Барселони зацікавлена Жирона, повідомляє Sport.Es з посиланням на Ser Catalunya.

Барселона підготувала пропозицію за капітана Довбика і Циганкова – українці можуть отримати натомість двох партнерів

За інформацією джерела, Жирона працює над тим, щоб підписати його вже взимку. Навряд Порту буде перешкоджати, адже іспанець не виправдав 8,5 млн євро інвестицій. Гонсалес у нинішньому сезоні награв лише 540 хвилин за 14 матчів, результативними діями не відзначався.

Зауважимо, що Ніко Гонсалес здатен закрити позицію у центрі півзахисту. Там у Жирони грає Алейш Гарсія, але капітан команди може піти – ним цікавиться Барселона.

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – 7 голів, 5-й асист Довбика, продовження чемпіонської казки