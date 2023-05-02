У другому таймі поєдинку на Рамон Санчес Пісхуан колишній лідер київського Динамо записав до свого активу гольовий пас на Таті Кастельяноса. Рахунок став 2:0 на користь Жирони, яка набрала важливі очки на виїзді. Каталонський клуб не залишив без уваги вдалу гру свого зимового новачка.

Асист Циганкова у відеоогляді матчу Севілья – Жирона – 0:2

"Українська магія", – написала прес-служба Жирони у Twitter, додавши світлину Віктора Циганкова та емодзі прапора України і чарівної палички.

З моменту переходу в Жирону Циганков зіграв за нову команду 13 поєдинків. В активі 25-річного вінгера збірної України 3 голи і 4 результативні передачі.

Циганков віддав асист у матчі з Севільєю – українець допоміг Жироні завдати першої поразки Менділібару